Население Беларуси в мае перестало выводить валюту из банков

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-май 2022 года сократились на $1,011 млрд. или 9,18% и на 1 июня составили $9,998 млрд.

В мае валютные депозиты неожиданно подскочили сразу на $442,361 млн. или 4,63% после снижения в апреле на $516,356 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси. Подобные колебания вызваны операциями юрлиц, которые в апреле выводили валютные средства из РБ на фоне санкций в отношении финансовый системы страны. В мае стресс прошел, и деньги (выручка) начали возвращаться в страну, в том числе и в российских рублях.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $719,268 млн. или 13,87%. Валютные депозиты населения на 1 июня 2022 года составили $4,469 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,1876 млрд. долларов. В мае физлица увеличили депозиты в банках на сумму $7,318 млн. или 0,16%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $317,933 млн. или 8,02% и на 1 июня 2022 года составили $3,647 млрд. В мае срочные валютные депозиты населения выросли на $9,147 млн. или 0,25%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $401,335 млн. или 32,83%. На 1 июня 2022 года этот показатель составил $821,054 млн. В мае переводные депозиты сократились на $1,829 млн. или 0,22%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $283,150 млн. или 8,86% и на 1 июня 2022 года составили $2,9118 млрд. В мае срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $222,106 млн. или 8,26%.