Швеция может производить оружие для Украины

Министр обороны Швеции Петер Гульквист в четверг после конференции доноров для Украины в Копенгагене не исключил, что Стокгольм может принять участие в производстве оружия для Киева.

"Это не то, что я исключаю, но сейчас рано говорить. Мы привлечены во все три измерения (помощи Украине) положительным образом, но в конце концов еще предстоит увидеть, как мы это сведем вместе", - сказал глава шведского Минобороны в эфире SVT.

По его словам, заинтересованность в производстве оружия для Украины уже выразили Польша, Чехия и Словакия.

Под тремя измерениями помощи Украины Гульквист имел в виду тренировку украинских военных, военную помощь и производство оружия. Он в комментарии SVT не исключил, что Стокгольм может расширить участие в программе по подготовке украинских военных в Британии.

В свою очередь, министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам объявил, что его страна присоединится к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. Норвегия положительно относится к британской инициативе тренировать украинских военных в Великобритании. Мы пошлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", – сказал Грамм на конференции в Копенгагене.

Ранее Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных. До этого об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.

В конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

По ее итогам было договорено предоставить Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро).