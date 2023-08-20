Зеленский анонсировал переговоры о предоставлении Украине западных истребителей

Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Швеции в субботу, объявил, что в следующие два дня будет вести переговоры с "несколькими" государствами о предоставлении Украине современной авиации.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

Глава государства пояснил, что Украина нуждается в западных истребителях, поскольку сейчас Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет ей также продвигаться и на земле.

"У нас нет преимущества в небе. У нас нет современных самолетов. И шведские Gripen – гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной. Мы над этим работаем, мы сделали мощные шаги", – отметил он.

Зеленский, не конкретизируя, добавил, что несколько недель "будут происходить соответствующие действия, которые, я очень верю, раскроют возможность получения в будущем соответствующих самолетов".

"Завтра и послезавтра так же у меня будут переговоры еще с несколькими государствами. И я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата в небе, чтобы у россиян не было соответствующего преимущества", – подытожил президент.

Он не уточнил, с какими именно государствами будет вести переговоры.