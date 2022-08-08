Последнее обновление: 08.08.2022 16:34

SoftBank полностью продала долю в Uber

Категории: США Uber Акции

Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group Corp. продала все принадлежащие ей акции американского сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc. для привлечения средств на фоне ухудшения финпоказателей.

SoftBank продавала акции Uber в период с апреля по июль по средней цене $41,47 за бумагу. С учетом того, что средняя цена акций Uber, по которой SoftBank покупала их, составляет $34,5 за акцию, компании удалось выручить прибыль.

В то же время SoftBank не уточнила объем проданного пакета и сколько выручила за счет продажи. Компания инвестировала в Uber в 2018 и 2019 году и в какой-то момент была самым крупным ее акционером. В прошлом году SoftBank продала треть своей доли и сейчас реализовала оставшуюся ее часть, говорится в отчетности компании за первый финквартал, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу SoftBank.

Всего в минувшем квартале SoftBank выручила $5,6 млрд за счет продажи акций портфельных компаний, среди которых помимо Uber числятся также интернет-компания в сфере недвижимости Opendoor, медицинская Guardant и китайская брокерская Beike.

Между тем чистый убыток основного ивестфонда SoftBank - Vision Fund - в апреле-июле составил 2,33 трлн иен ($17,32 млрд).

Котировки акций SoftBank по итогам торгов в Японии в понедельник поднялись на 0,7%. Бумаги Uber на торгах в США дорожают на 1,9%.

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