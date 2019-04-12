Uber подала заявку на IPO и предупредила, что может не достичь прибыли

Uber Technologies Inc в четверг подала заявку на IPO, сообщив, что ее сервисами пользуется 91 миллион клиентов, но рост бизнеса замедляется и, возможно, ей никогда не удастся зафиксировать прибыль.

Документ, поданный Uber в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, впервые дал полное представление о финансовом состоянии компании, основанной десять лет назад.

В частности, данные указывают на быстрый рост Uber в последние три года, но также на то, что череда скандалов и усиление конкуренции сказались на планах компании по привлечению и удержанию клиентов.

Компания ждет, что ее операционные расходы “значительно вырастут в обозримом будущем”, и “она может не достичь прибыльности”.

Операционный убыток Uber за 2018 год составил $3,03 миллиарда.

В заявке указано, что на конец 2018 года среднее число ежемесячно активных пользователей платформ Uber, включая сервисы заказа такси и доставки еды, составило 91 миллион человек. Это на 33,8 процента больше, чем было в 2017 году, но рост числа пользователей замедлился по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составил 51 процент.

Выручка Uber в 2018 году составила $11,3 миллиарда, что на 42 процента больше, чем в 2017 году, но ниже прироста в 106 процентов, зафиксированного в 2017 году.

В качестве суммы размещения Uber указала $1 миллиард, но не уточнила реальный объем IPO. На этой неделе Рейтер со ссылкой на источники сообщал, что Uber планирует продать акции на сумму около $10 миллиардов, рассчитывая получить рыночную капитализацию в размере от $90 до $100 миллиардов.

Инвестиционные банкиры ранее говорили Uber, что ее капитализация может составить $120 миллиардов.

Размещение такого масштаба может стать одним из крупнейших IPO технологических компаний в истории и крупнейшим с момента выхода на биржу китайского гиганта электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd в 2014 году, которая в ходе IPO привлекла $25 миллиардов.

По данным Reuters , Uber начнет роуд-шоу для инвесторов в конце апреля. Торги акциями компании на Нью-Йоркской фондовой бирже могут стартовать в начале мая.