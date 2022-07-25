Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 14,5%

Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку до 14,5% годовых с процентным коридором +/- 1 п.п.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Казахстана.

Регулятор также сообщил, что ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше 15% и считает, что рост цен не остановится до первого квартала 2023 года.

"Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%, - говорится в сообщении. - При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться" – говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

В июне 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты - продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%).

"Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге", - поясняют в Нацбанке.

Регулятор считает, что с учетом данных за май и июнь, пик инфляции еще не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.