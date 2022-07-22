Последнее обновление: 22.07.2022 17:16

Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерного сообщения с Россией

Крупнейший порт Европы, порт Роттердама (Нидерланды) прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее.

«Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а постоянные узкие места в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В преддверии санкций по углю и нефти в последние месяцы стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют из других стран», — говорится в сообщении порта.

Порт Роттердама — крупнейший в Европе и один из крупнейших по грузообороту порт в мире.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование