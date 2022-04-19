Последнее обновление: 19.04.2022 18:55

Россия не будет пока запрещать въезд фур из Евросоюза

Российские власти решили пока не запрещать въезд в Россию фур из Евросоюза в ответ на санкции ЕС в отношении российских и белорусских автоперевозчиков.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, вместо запрета было решено ввести мониторинг поставок грузов на фурах из Европы в Россию.

Отказ от запрета был пролоббирован представителями крупного бизнеса, высказавших опасения, что такой запрет может нарушить важные поставки оборудования, включая европейские станки, конвейеры, расходные материалы и запчасти.

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