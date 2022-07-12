Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в июле увеличила прогноз мирового производства зерновых на 7 млн тонн до почти 2,8 млрд по сравнению с прогнозом за июнь.

"В июле ФАО увеличила прогноз мирового производства зерновых в 2022 году на 7 млн тонн относительно прогноза, сделанного месяцем ранее. Ожидается, что урожай достигнет 2 792 млн тонн, что на 0,6 процента ниже показателя 2021 года", – говорится в сообщении ФАО.

ФАО увеличила на 6,4 млн тонн прогноз по фуражному зерну. Производство этого зерна ожидается на уровне 1,501 млрд тонн, что на 0,5% ниже показателя 2021 года.

Кроме того, прогноз общемирового потребления зерновых в сезоне 2022-2023 годов повышен на 9,2 млн тонн, до 2,797 млрд тонн. В то же время, это на 1,7 млн тонн (0,1%) ниже уровня сезона 2021-2022 годов.

По сравнению с прогнозом месячной давности, текущий прогноз ФАО относительно мировых запасов зерна на конец сезона в 2023 году был увеличен на 7,6 млн тонн, до 854 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя предыдущего года.

Текущий прогноз относительно объема торговли зерном в мире в сезоне 2022-2023 годов составляет 468 млн тонн - это на 4,8 млн тонн превышает оценку месячной давности. При этом обновленные прогнозные показатели являются самыми низкими за три года и на 11,4 млн тонн (2,4%) ниже уровня сезона 2021-2022 годов.