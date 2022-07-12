В июне 2022 года индекс продовольственных цен ФАО снизился на 2,3%

В июне 2022 года по сравнению с маем индекс продовольственных цен, который вычисляется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), снизился на 2,3%, до 154,2 пункта. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

"В июне 2022 года Индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил 154,2 пункта, что на 2,3 процента меньше, чем в мае. Однако показатель индекса, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров, остался на 23,1 процента выше, чем в июне 2021 года", - говорится в сообщении.

В ФАО снижение индекса объясняют негативной динамикой мировых цен на растительные масла, зерновые и сахар, в тоже время молочная продукция и мясо подорожали.

Так, индекс цен ФАО на зерновые в июне составил 166,3 пункта, что на 4,1% меньше, чем в мае этого года, но на 27,6% выше показателя июня 2021 года. Мировые цены на пшеницу в июне упали на 5,7%, но остались на 48,5% выше показателя прошлого года.

Мировые цены на фуражное зерно также упали на 4,1%, но все на 18,4% превышали показатель в прошлом году, цены на кукурузу снизились на 3,5% по сравнению с маем. Индекс цен ФАО на растительное масло в июне составил 211,8 пункта, что на 7,6% меньше показателя мая; на сахар – 117,3 пункта в июне, что на 2,6% меньше, чем в мае.

В то же время в июне индекс цен ФАО на мясо достиг рекордного уровня – 124,7 пункта, что на 1,7% выше майского показателя и на 12,7% выше уровня июня 2021 года. При этом больше всего подорожало мясо птицы.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 4,1% по сравнению с маем до 149,8 пункта. Больше всего выросли цены на сыр.