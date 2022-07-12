Последнее обновление: 12.07.2022 12:45

Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае

Категории: Цены Нефть

Нефтяные цены снижаются в ходе азиатских торгов на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 составляла $105,07 за баррель, что на $2,03 (1,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $107,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $101,92 за баррель, что на $2,17 (2,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 70 центов, до $104,09 за баррель.



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