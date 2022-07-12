Евросоюз сформирует седьмой пакет санкций против РФ в ближайшие недели

ЕС планирует уже в ближайшие недели предложить новый пакет санкций для России, связанный с ее агрессией против Украины.

"Предложение может включать ограничения на импорт золота, меры по изменению предыдущих санкций, а также дополнительные списки санкций против физических и юридических лиц", – отмечается в сообщении Bloomberg.

В то же время, отмечается, что решения об ограничении цен на российскую нефть пока не ожидаются, поскольку обсуждения до сих пор продолжаются. Сообщается также, что некоторые страны-члены ЕС настаивали на расширении санкций на российский газ, но в настоящее время большинство европейских стран не желают применять этот шаг.