Кремль подтвердил совместное с Лукашенко противостояние удушающим санкциям

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им разработают правительства.

Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что Путин и Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада.

"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане», - подтвердил Песков