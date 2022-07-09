Туркменистан требует взыскать $911 млн у «Белгорхимпрома»

Правительство Туркменистана в лице Госконцерна «Туркменхимия» оценило ущерб от сотрудничества с ОАО «Белгорхимпром» в размере $911 миллионов. Такие данные приводятся в закрытых документах, попавших в распоряжение turkmen.news.

Туркменскую сторону в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма представляет одна из крупнейших в мире юридических клиник Squire Patton Boggs. Ее власти Туркменистана наняли за $9 миллионов.

В документах говорится, что 28 мая 2018 года договор между ГК «Туркменхимия» и «Белгорхимпромом» был расторгнут Туркменистаном в одностороннем порядке, а в декабре подан иск на рассмотрение в стокгольмский арбитраж. На основе технического и финансового аудита, проведенного специалистами SRK Consulting и PricewaterhouseCoopers, юристы компании Squire Patton Boggs предъявили иск к «Белгорхимпрому» в размере $911 миллионов.

При этом стоимость контракта на строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который и возводил «Белгорхимпром», составляла $1 миллиард.

Согласно документам, белорусская сторона туркменские претензии отвергла и 21 декабря 2020 года предъявила встречный иск в размере 418 миллионов долларов. Ранее сообщалось о том, что «Белгорхимпром» недополучил от Туркменистана $150 миллионов.

Арбитражное разбирательство должно было пройти в феврале 2022 года, однако решения ни на сайте юридической компании, ни на сайте арбитража пока нет.

В январе 2019 года белорусская компания озвучила свои требования в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. На тот момент сумма долга за строительство комбината оценивалась в 150 миллионов долларов. Подчеркивалось, что комбинат «построен в соответствии с применимыми требованиями». Неурядицы в работе предприятия подрядчик объяснил тем, что туркменская сторона попыталась запустить производство самостоятельно, без помощи белорусских специалистов. Также отмечалось, что Туркменистан неправомерно удерживает строительную технику, принадлежащую «Белгорхимпрому».

Журналисты попытались получить в «Белгорхимпроме» комментарий по текущей ситуации, но на письменный запрос там не ответили, а 7 июля по телефону сообщили, что директор в командировке, и вообще компания с прессой не работает.

«Мы в целом не опровергаем, не подтверждаем ничего, мы не работаем с журналистами», - сказали в приемной.