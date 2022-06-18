Литва ограничила железнодорожное сообщение Калининградской области РФ

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

Из письма литовского перевозчика LTG Cargo, которое обнародовал Алиханов в своем Telegram-канале, следует, что компания получила разъяснение Европейской комиссии по санкциям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVNET.

Согласно ему, даже если подсанкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

"По нашим оценкам, мы не завершили пока анализ, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами Российской Федерации. Это в том числе стройматериалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства, готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории", – заявил губернатор Калининградской области.

Напомним, по соглашению между ЕС и Россией, программа калининградского транзита обеспечивает упрощенный транзит лиц с территории России в Калининградскую область и обратно через Литву. Она действует с июля 2003 года. В среднем через Литву проходят 100 российских транзитных поездов в месяц.

В апреле премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ведет консультации по возможной приостановке упрощенного транзита из РФ в Калининградскую область.