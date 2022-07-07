Последнее обновление: 07.07.2022 21:05

Литва выступает против "зеленых коридоров" для транзита в Калининград

Литва и Европейская комиссия совместно согласовывают текст разъяснений о применении санкций ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область РФ.

"Литовские дипломаты в Брюсселе общаются с представителями Еврокомиссии, они хотят согласовать текст, который был бы приемлем и для Литвы, и для ЕК, и это хорошо. Это не тот случай, когда ЕК просто дает указания, а мы их выполняем", –заявила советница литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите в интервью LRT.

Чиновница назвала несколько принципов, придерживаемых Литвой в переговорах: правила должны распространяться не только на Литву, но и на другие транзитные страны, должен сохраняться контроль над транзитом и не может быть никаких "зеленых коридоров".

"Литва до сих пор придерживалась политики, что транзит подсанкционных товаров должен запрещаться и контролироваться. Обязательно должен сохраниться момент контроля, и когда кто-то в публичном пространстве говорит о "зеленых коридорах", не может быть и мысли о том, что Литва не контролирует, что, где и почему происходит на ее территории", – подчеркнула Скайсгирите.

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