Последнее обновление: 15.06.2022 17:12

Производство сельхозпродукции в Беларуси за 5 месяцев 2022 года упало на 2,9%

В январе – мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения)

Производство продукции сельского хозяйства за 5 месяцев 2022 года в текущих ценах составило 6,7 млрд. рублей, что на 2,9% ниже уровня января – мая 2021 года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 716,1 тыс. тонн, молока – 3213,8 тыс. тонн, яиц получено 1399,2 млн. штук.

На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.

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