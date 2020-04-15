Производство сельхозпродукции в Беларуси в I квартале 2020 года выросло на 5,5%

В Беларуси производство продукции сельского хозяйства в I квартале 2020 года в текущих ценах составило 2895,8 млн. рублей и выросло на 5,5% по сравнению аналогичным периодом 2019 года, сообщил Белстат.

В сельскохозяйственных организациях объем производства вырос на 6% и составил 2804,5 млн. рублей.

В хозяйствах всех категорий выращено скота и птицы (в живом весе) 467,8 тыс. тонн, что на 4,7% больше чем в январе – марте 2019 года. Производство молока увеличилось на 5,7% и составило 1834,8 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 448,1 тыс. тонн и по сравнению с январем – мартом 2019 г. увеличилось на 5,4%, молока произведено 1796 тыс. тонн (на 6,1% больше).

На 1 апреля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов и снизилась на 1% к уровню 1 апреля 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (100,2%). Число свиней составила 2,6 млн. голов, что на 2,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.