Украина готова открыть для экспорта зерна порт Одессы, но требует гарантий от России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для экспорта украинского урожая через порт Одессы является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на город.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос в том, как гарантировать, что Россия не воспользуется этим торговым путем для того, чтобы атаковать Одессу. Пока гарантий от России нет", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина продолжает искать варианты решения совместно с ООН и партнерами.

В минувшую пятницу Путин вновь заявил о необходимости разминирования подходов к Одессе, утверждая, что Россия не воспользуется этим коридором для атак с моря.

«Первый вариант - вывоз зерна через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего это Черноморский бассейн - Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют. И мы не будем пользоваться ситуацией с разминированием для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря", - заявил Путин.

Но ранее, российские чиновники требовали снятия ряда санкций в обмен на обеспечение зернового экспорта. Плюс, устные заявления Путина мало кого могут удовлетворить. Тем более, что он уже предложил услуги захваченных портов Бердянска и Мариуполя.

"Да, порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста. Мы заканчиваем работы по разминированию. Украинские войска когда-то это заминировали там в три слоя, работа заканчивается, мы создадим необходимую логистику, пожалуйста, мы это сделаем", - сказал он.