Посол Украины заявил, что Турция покупает украденное Россией украинское зерно

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал Турцию среди стран, покупающих украденное Россией украинское зерно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Посол также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Напомним, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня.

По его словам, на встрече с Лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.