Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Власти Турции с 1 июня смягчили правила въезда в страну: теперь на пограничных пунктах не нужно будет предъявлять справки об отсутствии у человека COVID-19, пишет Hurriyet со ссылкой на заявление МВД.

«Не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», — сообщили в ведомстве, передает РБК.

Министерство приняло такое решение, оценив текущую ситуацию с коронавирусом.