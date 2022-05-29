Последнее обновление: 29.05.2022 11:06

Россия продлила ограничения на полеты в аэропорты юга

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов на юге России, говорится в сообщении продлён до 6 июня, сообщили в Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении.

Ограничения на полеты в указанные аэропорты были с началом российской военной агрессии в Украину.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование