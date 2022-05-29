Россия продлила ограничения на полеты в аэропорты юга

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов на юге России, говорится в сообщении продлён до 6 июня, сообщили в Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении.

Ограничения на полеты в указанные аэропорты были с началом российской военной агрессии в Украину.