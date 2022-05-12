Последнее обновление: 12.05.2022 10:58

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 19 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 19 мая 2022 года», - говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет на полеты в указанные аэропорты был введен одновременно с началом военного вторжения России в Украину.

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