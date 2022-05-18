Последнее обновление: 18.05.2022 12:36

США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая

Лицензия, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в долларах в условиях санкций, скорее всего, не будет продлена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. Уже 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского Минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию.

Впрочем, один из источников Bloomberg говорит, что окончательное решение не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались, передает Интерфакс.

Несмотря на то, что лицензия OFAC была выпущена почти сразу после введения жестких санкций, потенциальный дефолт по суверенному долгу РФ активно обсуждается уже с начала апреля. Тогда США заблокировали России возможность платить по долларовым обязательствам из замороженных внешних резервов, заявив, что Россия должна использовать для выплат имеющуюся у нее валюту или оказаться в состоянии дефолта.

На фоне этого запрета Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, перечислив их Национальному расчетному депозитарию (НРД). Международные рейтинговые агентства в ответ заявили, что выплаты в рублях будут означать для России дефолт. Однако до момента истечения 30-дневного льготного периода Минфин РФ решил осуществить выплаты в долларах, отодвинув тем самым угрозу дефолта.

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