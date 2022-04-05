Минфин США запретит России обслуживать долг с американских счетов

Казначейство США запретит России с понедельника производить любые выплаты по своим долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях, сообщил Reuters представитель американского ведомства.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать еще один платеж по долгу», сказала представитель американского Казначейства. — Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом».

Знакомый с ситуацией источник агентства добавил, что последние купонные выплаты России по суверенным облигациям были остановлены, не получив разрешения от американского Минфина на их обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты касались облигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 годах, пишет Reuters. Собеседник агентства сказал, что у России есть 30 дней для проведения платежа, передает РБК.