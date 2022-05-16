Последнее обновление: 16.05.2022 10:53

Головченко: Санкции заблокировали белорусский экспорт на $16-18 млрд.

Премьер Беларуси Роман Головченко оценил эффективность западных санкций примерно в $16-18 млрд. заблокированного белорусского экспорта в страны ЕС и Северной Америки.

"Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки. Это, условно говоря, сумма, которая равняется в год порядка $16-18 миллиардам", - заявил Головченко в интервью телеканалу Al Arabia.

Он присоединился к хору белорусских официальных лиц, заявляющих о намерениях Запада осуществить вооруженную агрессию против Беларуси, назвав санкции «инструментом гибридной агрессии".

"Наверное, это последняя стадия, которая предшествует уже классической вооруженной агрессии. Цель санкций, в отличие от их классического понимания, - это поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий", - утверждает Головченко.

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