Экономические санкции ЕС против режима в Беларуси не затрагивают экспорт бензина и калия

Евросоюз в четверг ввел экономические секторальные санкции против режима Лукашенко, которые уже вступили в силу с 25 июня.

Это первый случай введения против властей Беларуси экономических ограничительных мер. Однако, санкции не затрагивают экспорт калийных удобрений бензина и дизельного топлива.

"Закупки, импорт, передача из Беларуси нефтепродуктов будут запрещены", - говорится в документе. В список подлежащих запрету продуктов вошли продукты из битумной нефти, нефтяного газа, ряд парафинов, за исключением нефтепродуктов, произведенных из сырой нефти. В списке не фигурируют основные нефтехимические продукты, поставляемые из Беларуси в ЕС, - бензин и дизель.

Что касается калийных удобрений, то под запрет попал так называемый технический калий с долей активного вещества ниже 40% или выше 62%. На калий с долей активного вещества 60%, используемый для производства удобрений, санкции не распространяются. Кроме того, Беларусь сможет еще 2 года осуществлять экспорт калия через Клайпедский порт благодаря подписанному до 25 июня конраткту.

Евросоюз также запретил поставлять в Беларусь сигаретные фильтры и бумагу, ароматизирующие вещества для сигарет, машины и оборудование для табачной промышленности. Как и по остальным торговым ограничениям, эти запреты не коснутся контрактов, заключенных до 25 июня.

"Будет запрещено прямо или косвенно приобретать, продавать или производить любые иные операции с ценными бумагами и другими инструментами финансовых рынков, срок погашения которых превосходит 90 дней и которые были выпущены после 29 июня 2021 года правительством Республики Беларуси, государственными органами, компаниями или агентствами, основными кредитными и финансовыми институтами, государственная доля владения которыми превышает 50%", - говорится в документе.

В приложении отдельно перечислены Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк, на которые распространяются эти ограничения.

"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекращает любые выплаты по существующим соглашениям и проектам в государственном секторе", - сообщил Совет ЕС. Странам Евросоюза также предписано ограничить доступ к многосторонним программам регионального развития, передает ТАСС.

"Новые целевые экономические санкции включают запрет прямо или через посредников продавать, поставлять или передавать кому-либо в Белоруссии технологии или программное обеспечение, предназначенные для мониторинга или перехвата телефонных или интернет - переговоров, а также продукции двойного назначения для военного использования", - говорится в документе.