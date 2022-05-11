В Беларуси будет расширено госрегулирование цен на стройматериалы

Правительство Беларуси намерено расширить государственное регулирование цен на сырье и стройматериалы при строительстве внебюджетных объектов.

Как сегодня на заседании Совмина заявил премьер РБ Роман Головченко, «интервенции государства с точки зрения регуляторики» «на этом неустойчивом этапе» необходимы, потому что все «процессы в экономике должны быть сбалансированы». При этом, экономику Беларуси он назвал «рыночной», в которой конъюнктурная прибыль должна пресекаться.

«В период сложных процессов, которые происходят, интервенции государства с точки зрения регуляторики являются зачастую необходимыми, поэтому рассматриваем этот вопрос в контексте текущей ситуации для того, чтобы купировать где-то конъюнктурные, а где-то спекулятивные [цены]», - сказал премьер, видеофрагмент выступления которого опубликовала пресс-служба правительства.

«Я уже об этом говорил неоднократно. Многие коммерсанты – и государственные и частные, значит, - на этом фоне стремятся извлечь конъюнктурную прибыль, что в принципе должно пресекаться с точки зрения того, что все процессы в экономике должны быть сбалансированы. Поэтому, если на этом неустойчивом этапе необходимо произвести какие-то государственные интервенции в виде регуляторных норм, значит, произведем. Если примем другое решение, значит, будем действовать по-другому», - мудро подвел Головченко к необходимости принятия правильного «в период сложных процессов» решения.

"Хочу предупредить, чтобы никто не пытался воспользоваться этим моментом и решать за счет в первую очередь населения и реального сектора экономики, которые являются непосредственными потребителями вашего продукта, свои застарелые проблемы, в том числе связанные с неэффективностью ведения деятельности", - добавил премьер.