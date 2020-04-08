Минэкономики РБ скорректировало индексы цен в строительстве на 20-22 годы

Минэкономики Беларуси постановлением №3 скорректировало прогнозные индексы цен в строительстве на 2020 и 2021 годы и установило прогнозный индекс цен в строительстве на 2022 год.

«Корректировка постановления проведена с учетом изменения основных прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2022 г.», - говорится в комментарии ведомства к документу.

Установлены следующие размеры среднегодовых прогнозных индексов цен в строительстве: на 2020 год – 107,5%; на 2021 год – 106,5%; на 2022 год – 106,1%.

При определении показателей рассчитаны среднегодовые прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ в размере: на 2020 год - 109,4%, 2021 год – 108,5%, 2022 год – 108,1%.