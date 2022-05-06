Последнее обновление: 06.05.2022 15:25

Белгоспищепром сообщил о падении спроса на сахар в апреле

Концерн Белгоспищепром утверждает, что повышение цен на сахар привело к существенному снижению спроса на этот продукт до традиционного для данного времени года уровня.

"Сахар у нас по-прежнему остается самым дешевым среди всех окружающих нас стран. В марте средняя дневная отгрузка сахара составляла 1,7 млн кг в сутки. С учетом принятого решения, в апреле эта цифра снизилась на 30% и вошла в тот режим привычного потребления и отгрузки, который мы наблюдали в 2021 году", - сообщил глава концерна Олег Жидков.

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