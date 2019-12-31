Последнее обновление: 31.12.2019 18:12

В Беларуси вводится временное регулирование цен на сахар

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №99 от 30 декабря 2019 года вводит временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки.

Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке, говорится в сообщении МАРТ РБ.

Нормы данного постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки.

Регулирование цен вводится с 1 января 2020 года и действует в течение 60 дней.

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