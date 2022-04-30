Китай вывел на орбиту пять спутников дистанционного зондирования

Китай вывел на околоземную орбиту пять спутников серии "Цзилинь-1 Гаофэнь-03D" для дистанционного зондирования поверхности планеты, сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным ведомства, запуск был осуществлен с перемодифицированной под плавучий космодром баржи в Жёлтом море, сообщает Интерфакс.

"30 апреля в 11:30 по местному времени (6:30 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-11" стартовала с китайской территории южных вод Желтого моря и успешно вывела на намеченную орбиту спутниковые аппараты серии "Цзилинь-1 Гаофэнь", запуск признан полностью успешным", - говорится в сообщении CASC.

Всего на орбиту было отправлено пять оптических спутников дистанционного зондирования. По данным корпорации, аппараты были разработаны компанией Changguang Satellite Technology. Их основная задача - фото и видеосъемка земной поверхности посредством формирования изображений в высоком качестве с помощью датчика с постоянным сканированием.

По данным разработчиков, аппараты серии "Цзилинь-1 Гаофэнь" обладают инструментарием для съемки земной поверхности в высоком разрешении и могут получать гиперспектральные данные для наблюдения за окружающей средой и природными ресурсами.

Всего в спутниковую группировку "Цзилинь-1", по плану компании-заказчика Changguang Satellite Technology, войдут 138 аппаратов.

Твердотопливная ракета-носитель "Чанчжэн-11" используется преимущественно для выведения полезной нагрузки на солнечно-синхронную и низкую околоземную орбиты. К сегодняшнему дню ракеты "Чанчжэн-11" были запущены 13 раз, трижды с плавучего космодрома, в ходе этих запусков на орбиту было выведено 58 спутников. Планируется, что в этом году будет осуществлено ещё от одного до трёх запусков из акватории Желтого моря.