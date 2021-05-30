Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" рано утром в воскресенье, 30 мая, успешно состыковался с базовым модулем создаваемой космической станции "Тяньхэ", сообщило Национальное космическое управление КНР.

Тяньчжоу-2" доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году. Для завершения ее строительства потребуется еще 11 запусков и чуть больше года. На орбиту будет выведено два лабораторных модуля, которые будут также пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый "Шэньчжоу-12" доставит на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования, передает DW.

Общий вес "Тяньхэ" после завершения строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции (МКС). Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа. Международное использование "Таньхэ" не планируется, однако Пекин выразил готовность к сотрудничеству с иностранными партнерами в деле освоения космоса.