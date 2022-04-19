Последнее обновление: 19.04.2022 10:20

Всемирный банк: Война в Украине замедлила рост мировой экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год из-за вторжения России в Украину с 4,1% до 3,2%.

По словам президента банка Дэвида Малпасса, это связано с замедлением роста в основном в Европе и Центральной Азии.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в этом году почти в два раза.

По мнению экспертов, война, развязанная Россией, нанесет больший экономический вред всей Восточной Европе в целом, чем пандемия коронавируса.

Банк уже выделил в помощь Украине почти 1 млрд долларов и обещает еще 2 млрд в ближайшие месяцы.

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