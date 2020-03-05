МВФ: Рост мирового ВВП в 2020 году замедлится, в том числе из-за коронавируса

Темпы роста мировой экономики в 2020 году снизятся по сравнению с предыдущим годом и будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Такое мнение выразила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

«При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики замедлится ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длиться, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер», - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.

Георгиева назвала вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики, заявив о необходимости координации в борьбе с последствиями распространения этой инфекции.

Отвечая на вопрос о том, как распространение заболевания повлияло на нефтедобывающие страны, руководитель фонда сказала: «Мы признаем, что нефтедобывающие страны уже пострадали из-за падения спроса на нефть и цен на нефть».

«Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потерям в доходах основных экспортеров нефти в размере примерно 10 млрд долларов», - добавила Георгиева.

Она также отметила, что прогноз роста экономики стран Ближнего Востока «будет ниже, чем ожидалось». Кроме того, глава МВФ считает, что изменение в сторону снижения коснется и оценок китайской экономики.