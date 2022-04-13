Совет ЕС увеличил объем военной помощи Украине до €1,5 млрд

Совет ЕС принял решение об увеличении военной помощи для Украины на 500 миллионов евро, доведя таким образом общую сумму, выделенную для оборонных нужд Украины в пределах Европейского фонда мира, до €1,5 млда. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

«Учитывая эти €500 млн, ЕС выделил в общей сложности €1,5 млрд в поддержку поставок военной техники Вооруженным силам Украины от стран-членов ЕС. Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на востоке Украины, очень важно, чтобы мы продолжали и усиливали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания», - сказал высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.

Отмечается, что согласованные вспомогательные меры позволят финансировать поставки оборудования, защитного снаряжения, наборов для оказания первой медицинской помощи и горючего, а также военное оборудование и платформы для летального вооружения оборонного назначения.

Срок действия финансовой программы продлен на 24 месяца.

Предыдущие меры помощи Украине были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года. Тогда Совет ЕС также увеличивал объем военной помощи на 500 млн. евро.