ЕС выделил Украине €1,9 млрд финансовой поддержки

Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility. Об этом в X (Twitter) написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, общая бюджетная поддержка ЕС с начала этого года уже достигла почти €8 млрд.

"Хочу выразить благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и всей ее команде за такую непоколебимую поддержку", – написал премьер.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому Ukraine Facility Plan, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года, 6 июня.