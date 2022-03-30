Последнее обновление: 30.03.2022 14:29

Немецкая Dr.Theiss прекращает рекламу на белорусском госТВ

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco - Partnership for Human Rights сообщила, что немецкая группа компаний Dr.Theiss, производящая лекарства, косметику и средства гигиены, прекращает рекламу на белорусском государственном телевидении.

Согласно анализу рекламных роликов на белорусских государственных каналах, проведенному 15-21 ноября 2021 г., Dr.Theiss заняла девятое место по количеству платной рекламы. В конце 2021 года компания официально заявила, что она «далека от политики».

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