Немецкая Dr.Theiss прекращает рекламу на белорусском госТВ

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco - Partnership for Human Rights сообщила, что немецкая группа компаний Dr.Theiss, производящая лекарства, косметику и средства гигиены, прекращает рекламу на белорусском государственном телевидении.

Согласно анализу рекламных роликов на белорусских государственных каналах, проведенному 15-21 ноября 2021 г., Dr.Theiss заняла девятое место по количеству платной рекламы. В конце 2021 года компания официально заявила, что она «далека от политики».