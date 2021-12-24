Последнее обновление: 24.12.2021 09:48

Британский производитель DeepRelief отказался от рекламы на БТ

Британский производитель медицинских препаратов Mentholatum (производитель DeepRelief) утверждает, что уже как месяц отказалась от рекламы га белорусском государственном телевидении.

«Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос, мы очень серьезно относимся к этим вопросам. В настоящее время мы проводим внутреннее расследование и установили, что реклама транслировалась более месяца назад нашим дистрибьютором в этом регионе и больше не показывается», - сообщила компания в Twitter.

Таким образом, фармацевтический производитель отреагировал на прошедшую у головного офиса акцию народного посольства Беларуси в Шотландии.



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