Последнее обновление: 21.03.2022 19:36

Ericsson приостановит поставки в Беларусь

Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson приостанавливает все поставки клиентам в Беларусь.

"Ericsson решила приостановить все поставки, а также отложить новые проекты клиентов в России, пока мы проводим наш анализ. Это относится и к поставкам в Беларусь, поскольку введены аналогичные санкции", - говорится в сообщении компании.

Ericsson также сообщила, что намерена пожертвовать 10 млн крон (более $1 млн) международным благотворительным организациям, работающим на Украине, передает ТАСС. Эти средства должны пойти на поставку продуктов питания, воды и медикаментов в наиболее пострадавшие районы, ремонт жизненно важной инфраструктуры и поддержку семей, которые покинули свои дома.

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