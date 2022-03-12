Последнее обновление: 12.03.2022 13:48

Бизнес продолжает уходить из России и Беларуси

Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Colgate-Palmolive также на время откажется от капиталовложений и рекламы своей продукции в России.

Спортивная социальная сеть Strava приостановила работу в России и Беларуси. "В ответ на несправедливую войну России против Украины Strava решила приостановить свои услуги в России и Беларуси. Вместе с сотнями других корпораций и организаций мы поддерживаем временную приостановку предоставления услуг. Мы надеемся, что эти действия могут стать значимой частью, помогая изменить направление войны к ее концу и к миру", - сказано в заявлении компании.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия в воздушном пространстве России. Самолеты Qazaq Air летали из Нур-Султана в Омск и Новосибирск.

Deutsche Bank объявил, что сворачивает свой бизнес в России после того, как столкнулся с критикой инвесторов и политиков. Ранее банк заявил, что уход из России противоречит его ценностям. Но уже в пятницу банк поменял свое мнение. "В России не будет никакого нового бизнеса", - заявили в Deutsche Bank.

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