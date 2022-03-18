В США предложили заблокировать российских пользователей на криптобиржах

В Конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении иностранных криптобирж, сотрудничающих с российскими юридическими лицами.

Также документ позволит министру финансов блокировать транзакции российских пользователей на криптобиржах, работающих в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

В случае принятия документа Минфин будет обязан публично идентифицировать иностранные платформы для торговли криптовалютой, подверженные высокому риску уклонения санкций и отмывания денег. Также налогоплательщики будут должны сообщать о любых оффшорных криптотранзакциях на сумму свыше $10 тыс.

«Президент России Владимир Путин и его приспешники могут переводить, хранить и скрывать свое имущество при помощи криптовалют, что потенциально позволяет им уклоняться от экономических санкций, введенными США и их партнерами по всему миру», — заявила сенатор Уоррен.

Ранее главы американских криптобирж Kraken и Coinbase заявили, что заблокируют счета всех российских клиентов, если такое распоряжение поступит от властей США. В то же время биржи Binance и EXMO сообщили, что не будут блокировать всех российских пользователей, а закроют доступ к своим торговым платформам только лицам из санкционных списков. При этом площадки BTC-Alpha, KUNA, CEX IO и Qmall ввели ограничения в отношении россиян.