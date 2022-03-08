Криптобиржа Coinbase закрыла больше 25 тыс. российских кошельков

Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила, что в рамках санкций против России заблокировала более 25 тыс. кошельков, связанных с российскими гражданами и компаниями.

В сообщении биржи утверждается, что они, предположительно, могут быть причастны «к незаконной деятельности». Площадка передала данные о них правительству США. Биржа заявила, что обязуется соблюдать санкции, передает РБК.

О начале блокировки счетов российских граждан и компаний, подпавших под ограничительные меры, Coinbase сообщила 4 марта. Гендиректор компании Брайан Армстронг при этом заверил, что меры не коснутся тех, кого не оказалось в санкционных списках. «Некоторые простые россияне используют криптовалюту как спасательный круг сейчас, когда их валюта рухнула», — заявил он.

Однако Армстронг добавил, что Coinbase сделает это, если того потребует американское правительство.

Биржи Binance и EXMO также пообещали не блокировать доступ для всех российских пользователей, а только для лиц из санкционных списков.

В то же время криптовалютная биржа Qmall сообщила, что заблокировала аккаунты жителей России и Беларуси, а также заморозила их активы на своей торговой платформе. Аналогичные меры ввели некоторые другие площадки.

Закрыть доступ к своим торговым платформам для россиян решили крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи Upbit, Bithumb и Korbit.