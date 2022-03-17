Последнее обновление: 17.03.2022 10:22

Беларусь ввела «деревянные» санкции против недружественных стран

Белорусские власти отменили вывозные пошлины пошлин на отдельные виды продукции деревообработки при их реализации на экспорт (щепа, пиломатериалы за исключением необрезных, ДВП, ДСП, ОСП, фанера), следует из постановления Совмина №140 от 16 марта 2022 года.

Кроме того, приостановлены требования по обязательной биржевой торговле на отдельные виды продукции деревообработки при их реализации на экспорт (топливная древесина, пиломатериалы) и исключение условия обязательной биржевой торговли щепой на экспорт.

Власти приняли неизбежное решение после того, как Международный совет директоров FSC, принял решение приостановить сертификацию на экспорт продукции деревообработки и лесного хозяйства Беларуси и России, что по сути является запретом на экспорт.

Несмотря на де-факто введенный запрет на экспорт древесины, пресс-служба Совмина в комментарии к постановлению №140 особо отметила, что отмена вывозных пошлин не распространяется на экспорт древесины в недружественные страны.

«Данное условие не распространяется на экспорт в государства, применяющие санкции в отношении Республики Беларусь», - подчеркивается в комментарии.

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