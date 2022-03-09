Власти Беларуси надеются развернуть экспорт древесины в Китай и Иран

Белорусские власти надеются, что смогут развернуть экспорт древесины на восток и юг после того, как Лесной попечительский совет (FSC) сообщил о приостановке с 14 марта сертификации на экспорт продукции деревообработки из Беларуси и России.

" Санкционное давление - это, конечно, крайне неприятно. Надо сейчас просто перестраивать наши товарные потоки. Хотя мы прекрасно понимаем, что ЕС без нашей продукции деревообработки тоже не обойдется», - заявил вице-премьер Юрий Назаров после сабжевого совещания у Лукашенко.

«Мы готовы переориентировать часть наших потоков на восток. Мы сегодня успешно экспортируем и пилопродукцию, и плитную продукцию в Китай. Да, есть проблемы с логистикой. Европа всегда была более маржинальным рынком. Но в то же время и Китай купит нашу продукцию, и такие страны, как Азербайджан, страны Средней Азии, где древесины нет, Иран. Просто надо сейчас спокойно переориентировать то, что не возьмет Европа, и на этом зарабатывать деньги", - утверждает чиновник (цитата БелТА).

В 2021 году Беларусь экспортировала древесину на сумму $3,2 млрд.