Лукашенко прочит скорую кончину доллара на глобусе Беларуси

Лукашенко заявил, что в скором времени более востребованными будут валюты таких стран, как Россия или Китай, на рынки которых Беларусь поставляет значительную часть своей продукции.

Он призвал граждан не "бегать по "завуголлю", по закоулкам", чтобы где-то обменять рубли на доллары.

"Ну, выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать", - заявил Лукашенко.