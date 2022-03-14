Беларусам запретили торговать валютой на местной бирже

Введенный 25 августа 2021 года допуск физических лиц к валютным торгам на Белорусской валютно-фондовой биржи временно приостановлен.

Об этом сообщают медиа со ссылкой на решением Правления БВФБ. На сайте биржи никаких уведомлений на этот счет нет.

Ранее сделки с валютой на бирже не пользовались популярностью у физических лиц, поскольку курсы на бирже и в обменниках не сильно отличались, однако в последние 2 недели ситуация резко изменилась: покупка валюты на бирже оказалась куда более выгодной по сравнению с условиями, предлагаемыми обменниками.

Однако вряд ли отстранение физлиц от валютных торгов продиктовано желанием биржи восстановить вселенскую справедливость. Скорее всего, валюты в стране с каждым часом становится меньше, вот и было принято решение убрать с рынка «ненасытного» покупателя.