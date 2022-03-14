Беларусбанк поднял комиссию за снятие наличной валюты до 20%

Государственный Беларусбанк поднял комиссию с 3% до 20% за снятие наличных долларов и евро через свои устройства и сервисы с карт, выпущенных другими банками, а также за рубежом.

При снятии белорусских рублей комиссия составляет 2,5%.

«Указанная комиссия взимается при снятии наличных с карты другого банка именно в отделении нашего банка. При снятии наличных денежных средств с карточек других банков в банкоматах Беларусбанка комиссия со стороны нашего банка не взимается. Вместе с тем комиссионное вознаграждение может взиматься банком, который выпустил карту», — цитирует Onlíner представителя контакт-центра.

Но, как уже известно или понятно, в банкоматах Беларусбанка валюты уже давно нет.