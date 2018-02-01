Ставки по валютным облигация в Беларуси стремительно растут

Избыток валюты в белорусской банковской системе, наблюдавшийся в 2017 году, уходит в прошлое, и спрос на валюту в стране растет.

Нацбанк повысил ставки при размещении своих краткосрочных валютных облигаций, а Минфин объявил о проведении аукциона по размещению долгосрочных облигаций.

О постепенном формировании условий для возникновения дефицита валюты говорит и снижение спроса на облигации Нацбанка. Так, на аукционе по размещению его ценных бумаг со сроком обращения, равным 365 дней, проведенном 30 января 2018 года, спрос на них снизился до 105,66 млн. USD со 150,36 млн. USD на аукционе 16 января, пишет select.by.

Нацбанк 30 января установил фактический объем размещения облигаций в объеме всего 21,65 млн. USD, тогда как 16 января он привлек 69,86 млн. USD. при этом объявленный объем размещения на аукционе 30 января составлял 75 млн. USD.

Нацбанк не смог добрать заявленный объем вследствие высоких ставок в заявках банков на облигации. Даже при небольшом объеме размещения средневзвешенная доходность поднялась до 3,3634% годовых с 3,0832% годовых на предыдущем аукционе. И это при том, что и тогда ставка была увеличена (на аукционе 28 декабря 2017 года она равнялась 2,9442%).

На следующем аукционе по размещению валютных облигаций Нацбанка можно ожидать нового увеличения ставок, так как Нацбанк недобирает средств на последних аукционах и увеличивает объявленные размеры заимствований. А именно, на аукционе, назначенном на 13 февраля, он установил лимит выпуска облигаций в 100 млн. USD.

Несколько по-другому действует Минфин. Он решил провести 6 февраля аукцион по размещению своих долгосрочных облигаций 246-го выпуска, номинированных в долларах США, не устанавливая порог на объем выпуска облигаций.

Срок обращения данных облигаций установлен равным 1 753 дням, номинальная стоимость равна 1 тыс. USD. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения облигаций. Доход будет уплачиваться раз в пол года. Участвовать в аукционе могут как физические так и юридические лица, причем как резиденты, так и нерезиденты РБ.