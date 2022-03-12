Последнее обновление: 12.03.2022 11:24

YouTube сообщил о блокировке каналов российских госСМИ и прекращении монетизации в РФ

YouTube сообщил о блокировке по всему миру каналов российских СМИ, финансируемых государством, и прекращении всей монетизации в РФ.

"Мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими СМИ, финансируемыми государством, по всему миру (...) Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время", - говорится в заявлении YouTube, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter в пятницу.

В сообщении отмечается, что YouTube останавливает все способы монетизации.

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